Зеленський: «Україна мала надзвичайно успішний рік у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції»

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Україна мала надзвичайно успішний рік у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції і продовжить стратегічний курс, визначений і закріплений у Конституції, на набуття повноправного членства у Європейському Союзі та Північноатлантичному альянс, - заявив Володимир Зеленський, - повідомляє NNS , посилаючись на Офіс президента.

Відповідну заяву президент зробив у виступі на відеоконференції керівників закордонних дипломатичних установ України, яка розпочалася у Києві.

«Наш спільний вибір – бути частиною демократичного світу та утверджувати високі демократичні стандарти в Україні. А на міжнародній арені маємо бути активними промоутерами демократичних цінностей та зміцнювати своє становище як суб’єкта, саме суб’єкта, а не об’єкта, геополітичних відносин»,

– наголосив глава держави.

Він нагадав, що на сучасній геополітичній карті світу Україна займає стратегічно важливе місце, де з одного боку – вільний і людиноцентричний світ, де правлять демократичні цінності, свобода та безпека, а з іншого – частина світу, яка поки що рухається шляхом панування над людиною та її свободами. За словами Президента, Українська держава давно визначилася з напрямком свого руху.

«Стратегічний курс України визначений і закріплений у Конституції – набуття повноправного членства України у Європейському Союзі та в НАТО. Ми мали надзвичайно, я вважаю, успішний рік у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції»,

– констатував Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що у відносинах з ЄС Україна потребувала нових цілей, які сприятимуть наближенню до ключової стратегічної мети – отримання нею чіткої перспективи членства у ЄС. Успішним ґрунтом для цього став 22-й Саміт Україна – ЄС.

«За результатами Саміту нам вдалося визначити нові амбітні цілі у наших відносинах, над якими ми спільно працюватимемо з нинішнім складом інституцій ЄС»,

– сказав Глава держави.

За його словами, йдеться насамперед про оновлення Угоди про асоціацію та проведення у 2021 році спільної оцінки досягнень її цілей, яка має стати рушійною силою процесу оновлення документа.

«Наша мета – використати процес оновлення Угоди для максимальної інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС»,

– наголосив Президент.

Він зауважив, що ключовим завданням у сфері торгівлі на найближчі два роки є укладення Угоди з ЄС про «промисловий безвіз», у сфері секторальної інтеграції – залучення України до реалізації Європейського зеленого курсу, а також – укладення Угоди про спільний авіаційний простір, підписання якої планувалося здійснити на початку наступного року. Також держава має на меті й надалі докладати зусиль у напрямку інтеграції енергетичних ринків України та ЄС і максимального наближення України до Єдиного цифрового ринку Євросоюзу.