Загострення на Донбасі: двоє українських військових поранено

На Донбасі впродовж доби 12 грудня двоє українських військових отримали поранення внаслідок ворожих обстрілів. Про це NNS повідомляє, посилаючись на вечірнє зведення штабу ООС.

Від початку поточної доби, 12 грудня, на ділянках відповідальності наших бригад з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року, відповідно до рішення Тристоронньої контактної групи.

Так, по позиціях українських захисників поблизу населених пунктів Луганське та Водяне ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Також російсько-окупаційні війська обстріляли наші позиції зі стрілецької зброї в районі населеного пункту Золоте-4.

Внаслідок ворожих пострілів двоє українських військовослужбовців отримали легкі поранення. Воїнам оперативно надано першу медичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров’я захисників задовільний.

На такі зухвалі дії противника підрозділи Об’єднаних сил відкрили вогонь у відповідь. Про порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Належно виконують завдання в районі проведення операції інші складові сил оборони. Саперами ДСНС розміновано понад 6 гектарів території у прифронтовому районі та передано на знищення 193 вибухонебезпечних предмети, - інформують у штабі.

Об'єднані сили продовжують непохитно виконувати бойові завдання щодо захисту Українського народу і повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції.