"Слуга народа" посоветовал пенсионерам кормиться "костьми коррупционеров"

Депутат от «Слуги народа» Юрий Камельчук рассказал в эфире телеканала NewsOne, чем людям кормиться в условиях повышения тарифов на коммунальные услуги в Украине.

«Костьми коррупционеров, которые способствовали повышению тарифов. Пусть бульончик из коррупционеров сварят. НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. – Прим. ред.) не подчиняется практически никому»,

— заявил Камельчук.

Он отметил, что «невозможно по закону проконтролировать людей, которых легко подкупить». По его мнению, НКРЭКУ «служит интересам олигархов».