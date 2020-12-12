Гололед? — «Потерпите и подождите тепла»: «слуга» дал оригинальный совет

Депутат от «Слуги народа» Даниил Гетманцев в эфире одного из телеканалов прокомментировал гололед в Киеве, ставший причиной коллапса в столице. Парламентарий отметил, что киевлянам следует «перетерпеть и подождать тепла».

«Непросто было ходить вчера, это очевидно, сегодня также есть определенные проблемы. Но мы с вами понимаем, что такие природные явления случаются достаточно редко и коммунальные службы не могут оперативно отреагировать так, чтобы полностью решить этот вопрос за несколько часов. Я думаю, что Бог уберет, он повысит температуру и все будет хорошо. Давайте будем объективными, что ни в одном городе мира нет столько техники, чтобы за несколько часов справиться с таким льдом. Я думаю, что стоит перетерпеть и подождать тепла»,

- сказал Гетманцев.

Напомним, что 10 декабря в Киеве 163 человека получили травму из-за гололеда, который образовался вечером после выпадения ледяного дождя. Об этом сообщила глава пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.

«По состоянию на утро статистики еще нет, но за минувшие сутки травмированы 150 взрослых и 13 детей. Часть из них госпитализированы»,