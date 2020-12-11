Бойовики продовжують укріплювати свої позиції на Донбасі – що відбувається?

На Донбасі бойовики продовжують удосконалювати обладнання передових позицій. Про це повідомив під час брифінгу представник прес-центру Міністерства оборони України капітан Михайло Шаравара, інформує NNS , посилаючись на УНН.

"За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування оперативного угруповання російських окупаційних військ продовжує заходи з удосконалення інженерно-фортифікаційного обладнання передових позицій підрозділів з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК",

- зазначив Шаравара.

Зокрема, противник здійснює поглиблення наявних окопних переходів, обладнання додаткових окопів для кулеметних розрахунків та розрахунків протитанкових ракетних комплексів. Крім того, окупанти використовують цивільні споруди (залишені мешканцями приватні будинки, прибудинкові споруди тощо) для прихованого розміщення засобів вогневого враження, у тому числі мінометів, поблизу лінії зіткнення.

"Для перевірки стану фортифікаційного обладнання своїх передових позицій, маскування озброєння та військової техніки російські окупаційні війська застосовують безпілотні літальні апарати",

- додав Шаравара.

Нагадаємо, за інформацією розвідки, у зоні проведення ООС, на передових позиціях противника збільшено кількість диверсійно-розвідувальних груп.