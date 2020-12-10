Реалії виборів: до місцевих рад пройшло 67 депутатів, за яких ніхто не голосував

На місцевих виборах, що відбулися в Україні 25 жовтня 2020 року, 67 новообраних депутатів не отримали жодного голосу в округах, але обралися в ради місцевого рівня. Про це NNS повідомляє з посиланяням на громадянський рух «ЧЕСНО».

Активісти пояснюють, що це стало можливим через те, що ці ж депутати балотувалися у списках прохідних партій. За даними «ЧЕСНО», кожен другий такий депутат — це представник «Опозиційної платформи — За життя». Всього таких депутатів від ОПЗЖ - 31.

Рух «Чесно» нагадує, що у липні Верховна Рада провалила голосування за поправки з квотою у 5% (це були б справді відкриті списки) і 50%, авторами якої виступали нардепи фракції ОПЗЖ. Відтак автоматично залишилася компромісна квота у 25%.

Найбільше «нульових» депутатів обрали в Луганській і Донецькій області. Так, у Сєвєродонецьку районну раду на Луганщині пройшли майже половина таких депутатів — 20 із 54.

Найбільша кількість “нулячих” депутатів пройшла у Сєвєродонецьку районну раду на Луганщині — 20 із 54 депутатів райради.

"Опозиційна платформа — За життя" набрала 44% голосів на виборах і за рахунок рейтингу провела в раду 24 депутата, 13 з яких отримали в окрузі нуль голосів.

Партія “Наш край” перемогла з результатом 39% і отримала 21 мандат, з яких п’ять депутатів “нулячі”. Цікаво, що першим номером “Нашого краю” в райраді є Сергій Володимирович Шахов — повний тезка нардепа Сергія Шахова, лідера партії “Наш край”. Щоправда, Сергій Шахов з цієї райради 1978 року народження і працює фітнес-тренером у центрі Sport-spa, а проживає в Києві, а не у Сєвєродонецьку. Ймовірно, прізвище лідера партії вплинуло на успішний рейтинг партії “Наш край” у Сєвєродонецьку.

Також у списку “Нашого краю” є новообраний депутат Ярослав Сергійович Вельможний 1999 року, який тимчасово не працює, а проживає в Києві. Ярослав Вельможний набрав 887 голосів (або майже 230% квоти). Його обрали в окрузі № 6 райради.

Ярослав Вельможний є сином народного депутата Сергія Вельможного (група “Довіра”), обраного по мажоритарці в окрузі № 112 (Луганська область). Вельможний-старший до обрання був помічником нардепа Шахова.

По одному “нулячому” депутату провели партії “Опозиційний блок” і “Слуга народу”.

Семеро з 20 депутатів-”нулів” вказали в біографії, що вони тимчасово не працюють. З огляду на те, що робота місцевого депутата неоплачувана, також постає питання, що ж мотивує громадян п’ять років безкоштовно працювати на громаду.

На другому місці Новогродівська міська рада (Донецька область), де 15 із 26 необхідних депутатів теж набрали нуль: третина — п’ять обраних депутатів — є представниками ОПЗЖ, троє — з Партії захисників Вітчизни, по двоє — зі “Слуги народу” і “Опоблоку”; по одному депутату обрали з “Української стратегії Гройсмана” (отримали 7,7% голосів, тобто два мандати) і партії “Наш край”.

На третьому місці Щастинська райрада (Луганська область), де обрали 9 із 38 депутатів з нулями (четверо з ОПЗЖ і п’ятеро з партії “Наш край”). Серед цієї дев’ятки є однофамільці (і, ймовірно, подружжя) — Літовченко Ніна Вікторівна і Літовченко Андрій Миколайович.

На четвертому місці Волноваська райрада (Донецька область), де таких депутатів виявилося семеро (п’ятеро з ОПЗЖ і двоє з партії “За майбутнє”). У Волноваській райраді теж є сімейне подружжя. Двоє депутатів групи “За майбутнє” Вервейко Іван Дмитрович і Вервейко Валентина Валеріївна є подружжям, про що свідчить декларація за 2019 рік. Іван Вервейко значиться помічником у нардепа-мажоритарника Дмитра Лубінця з групи “За майбутнє”.

Портрет “нульових” депутатів

Наразі серед “нульових” депутатів 39 чоловіків і 28 жінок. Вік коливається від 1955 року народження до 2000 року. У біографіях більшості вказана вища освіта, але є по одному депутату з загальною середньою, незакінченою вищою і середньою спеціальною. Два обраних депутата закінчили професійно-технічні училища.

Серед 67 депутатів 11 зазначили, що тимчасово не працюють. Восьмеро депутатів зазначили, що зареєстровані як ФОП і приватні підприємці, шестеро — що займають посаду директора у товариствах з обмеженою відповідальністю або на приватних підприємствах. Також є два пенсіонери. Троє депутатів працюють помічниками нардепів:

Юлія Проскурова, обрана в Сєвєродонецькій райраді від партії “Наш край”, зазначила, що є помічницею Олександра Лукашева, а під час Ради-8 була помічницею Сергія Шахова (група “Довіра”). У її декларації за 2019 рік перед звільненням зазначено, що вона раніше працювала заступницею керівника КП "Сєвєродонецьке тролейбусне управління".

Іван Вервейко (“За майбутнє” ) — обраний депутат Волноваської райради — працює на платній основі у нардепа Дмитра Лубінця.

Наталія Ларіончева була помічницею кількох нардепів Ради, а зараз значиться помічницею позафракційного мажоритарника із Донецької області Євгена Яковенка.

Наймолодший депутат

Наймолодшим “нулячим” депутатом став Дмитро Копанчук 2000 року народження, син чинної нардепки-кнопкодавки від “Слуги народу” Олени Копанчук. Він став депутатом Рудківської міської ради на Львівщині — теж від “слуг”. Копанчук, як зазначено у біографії, працює директором ТОВ “Ряшківка-Псел” (виробництво електроенергії). Також Дмитро Копанчук вказав, що у 20 років вже має вищу освіту. Людина з таким самим ім’ям рік тому розміщувала резюме на порталі work.ua. У резюме вказано, що Дмитро Копанчук отримає вищу освіту у 2022 році.

На Дмитра Копанчука записана/була записана низка підприємств: ТОВ “Рашівка-Псел”, ТОВ "Гірнично-видобувна компанія "Подільські кар’єри", ПП “Проскурівенерго”, ТОВ “Обзор”, ТОВ “Ігуасу”, ТОВ “Вектор девелопер груп”, ТОВ “ВКП “Безпечний світ”, ТОВ “Зелений екосвіт”, АО “Копанчук і партнери”, ТОВ “Гідросвіт”, ТОВ “Славгідро”, ТОВ “КЕК”. У декларації Олени Копанчук за 2019 рік зазначено, що низка підприємств відчужена Дмитру Копанчуку або Володимиру Копанчуку (чоловіку).

Раніше принаймні частина підприємств були записані на його матір — нардепку Олену Копанчук. Однак нардепи не можуть керувати бізнесом, поки перебувають на посаді, тому мають передавати свої підприємства, де є кінцевими бенефіціарами, в управління іншим фізичним або юридичним особам. Втім, це не можуть бути члени сім’ї з декларації.

На другому місці серед наймолодших — 21-річний Вадим Русланович Садчиков, якого обрали в Боратинську сільську раду від “Батьківщини”. Боратин — це селище-сателіт міста Луцьк. У своїй біографії Садчиков зазначив, що тимчасово не працює, але в реєстрі ЄДР можна знайти його повного тезку, який є директором ТОВ “Волинь аква стандарт”.

“Слуги народу”

Окрім Копанчука, серед представників “Слуги народу” нульові результати отримали вже згадувана вище Наталія Ларіончева, яка стала депутаткою Української міської ради на Київщині. Вона також вказала у біографії, що є тимчасово безробітною; а також Світлана Кравцова, начальниця вокзалу станції “Попасна”, яка пройшла у Сєвєродонецьку міську раду.

З повним переліком депутатів, які отримали нуль голосів, ви можете ознайомитися за посиланням.