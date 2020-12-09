Генпрокурорка Венедіктова не відкрила справу проти кнопкодава - друга Авакова. Рух ЧЕСНО подає до суду

Офіс генерального прокурора відмовив у відкритті кримінального провадження проти народного депутата від депутатської групи «Довіра» Андрія Іванчука, якого спіймали на неособистому голосуванні.

Про це йдеться у відповіді на звернення Руху ЧЕСНО за підписом генпрокурорки Ірини Венедіктової, передає Громадське, інформує NNS.

Мажоритарник із Франківщини Іванчук 5 листопада порушив вимоги щодо персонального голосування, це зафіксував Рух ЧЕСНО. Такі дії підпадають під ст. 364-2 Кримінального кодексу (голосування народного депутата замість іншого депутата).

У листі-відповіді Венедіктова стверджує, що підстав для відкриття кримінального провадження за заявою ЧЕСНО немає, оскільки нібито не було дотримано вимог Регламенту Верховної Ради «щодо порядку направлення заяви».

Фото: chesno.org

У ЧЕСНО нагадують, що попередній генпрокурор Руслан Рябошапка самостійно розпочав кримінальне провадження після «кнопкодавства» депутата Владіслава Поляка в лютому без жодних звернень до нього.

До чого тут Венедіктова?

16 січня 2020 року набув чинності закон щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами на пленарних засіданнях Верховної Ради. За «кнопкодавство» депутату загрожує штраф у розмірі 51-85 тисяч гривень, однак для цього провину парламентарія необхідно спочатку довести в суді.

Згідно з ч. 1 ст. 482-2 КПК України, відомості, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення народним депутатом, до Єдиного реєстру досудових розслідувань вносить (тобто розпочинає кримінальне провадження) генеральний прокурор або особа, що виконує його обов’язки. Але протягом місяця Венедіктова ніяк не реагувала на Іванчука.

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А Аваков до чого?

Як зазначають у ЧЕСНО, «Довіру» ЗМІ розцінюють як об’єднання парламентарів, наближене до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Ба більше, «Українська правда» писала про дружні стосунки очільника МВС та Іванчука. Також «Довіра» часто голосує в унісон зі «Слугою Народу», іноді рятуючи своїми голосами ініціативи монобільшості.

«Ми бачимо, що для народного депутата Іванчука законодавство спрацювало по-іншому, і це відбувається тоді, коли на посаді інший генпрокурор — Венедіктова. Але Рух ЧЕСНО не збирається приймати відписку Венедіктової. Ми підемо до суду, і чиїм би другом не був Іванчук — провадження мають відкрити»,