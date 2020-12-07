Зеленский поручил подготовить почву для массовой вакцинации украинцев

Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости разработки алгоритма вакцинации до закупки вакцины от коронавируса. Об этом он сказал на селекторном совещании в понедельник, 7 декабря, передает NNS со ссылкой на Корреспондент.

"Мы должны быть готовыми с алгоритмами действий при вакцинации. Государство должно определиться, кто будет вакцинироваться первым, сколько пациентов смогут принять больницы за месяц, а главное - помочь медучреждениям с вакцинацией. Ведь такую ​​массовую вакцинацию в мире будут делать впервые",

- подчеркнул Зеленский.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что за прошедшую неделю количество заболевших COVID-19 существенно уменьшилось - с 30 ноября по 6 декабря обнаружили 89 322 больных, хотя неделей ранее было 96936 больных.

"Заболели на 7,6 тысячи человек меньше. При этом количество тестирований почти неизменно и колеблется в пределах 280-290 тысяч тестов еженедельно",

- добавил премьер.

По его словам, на показатели повлияло введение карантина выходного дня, а также ужесточение штрафов за пребывание без масок в общественных местах и ​​транспорте.

Наконец, глава Минздрава Максим Степанов отметил, что с ноября было добавлено еще более 15 тысяч COVID-коек, где пациентов могут подключать к кислороду. В то же время он отметил, что некоторые области перевыполняют план, а некоторые - недовыполняют его, в частности, Днепропетровская и Донецкая область.

Ранее в МИД заверили, что Украина не будет в конце мировой очереди на вакцину. Над переговорами о COVID-вакцине работают президент, МИД, Минздрав и послы в отдельных странах, говорит Кулеба.