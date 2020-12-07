У ВР зареєстрували законопроєкт про особливий статус Донбасу

У Верховній Раді зареєстрований законопроєкт про внесення зміни до закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей (ОРДЛО). Про це NNS повідомляє, посилаючись на Радіо Свобода.

Тексту проєкту закону, який передбачає внесення змін до статті 1 закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей», на сайті Верховної Ради наразі немає.

Авторами законопроєкту є група народних депутатів на чолі з першим заступником фракції партії «Слуга народу» Олександром Корнієнком.

Закон про особливий порядок самоврядування на Донбасі авторства тодішнього президента Петра Порошенка Верховна Рада ухвалила у вересні 2014 року терміном на три роки.

Він передбачає, що особливий порядок на окремих територіях буде введений «після виконання всіх умов, викладених у статті 10 закону, зокрема в частині, що стосується виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України».

Чинність цього закону Україна продовжувала вже кілька разів.