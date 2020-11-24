Оновлено! На Донбасі ворожий снайпер вбив українського військового

Завантажте мобільний додаток сайту

Оновлено! На жаль, поранений військовий помер.

Сьогодні, 24 листопада, російсько-окупаційні війська в черговий раз цинічно порушили домовленості режиму припинення вогню. Кулею снайпера поранений боєць Об’єднаних сил. Вогонь у відповідь не відкривали. Про це NNS повідомляє, посилаючись на Патріоти Донбасу.

Про подію повідомила 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців у Фейсбуці.

«Близько опівдня в передмісті Авдіївки унаслідок пострілу ворожого снайпера отримав вогнепальне поранення військовослужбовець Об’єднаних сил. Українському захиснику оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров’я важкий»,

– йдеться в повідомленні.

Зазначається, що «Об’єднані сили вогонь у відповідь не відкривали у зв’язку із заходами евакуації пораненого».

Також повідомляється, що про підступні дії збройних формувань Росії та її найманців негайно було повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.