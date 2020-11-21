Зеленский запустил конкурс для молодежи. Себя объявил наградой

Завантажте мобільний додаток сайту

Президент Украины Владимир Зеленский призвал молодежь принять участие во флешмобе UkraineNow, победители которого могут рассчитывать на личную встречу с гарантом, сообщает NNS со ссылкой на Страна.

Об этом он написал у себя на странице в Telegram.

"Пересмотрел видео о нашей современной Украине, о молодых поколениях свободы, рожденных в независимой стране. Свободные, красивые, сильные! Это та Украина, в которую я верю. А посмотрим, в какую Украину верит наша молодежь",

- говорится в сообщении.

Уточняется, что во флешмобе могут принять участие все желающие граждане Украины возрастом до 30 лет.

"С десятью победителями увидимся на День Независимости, в 30-ю годовщину Украины",

- пообещал президент.

Обратим внимание, что для участия во флешмобе необходимо записать ролик продолжительностью до одной минуты, в ходе которого поделиться своими успехами и показать, что значит "для тебя быть украинцем и как ты меняешь жизнь к лучшему".

Отправить ролики можно до 1 марта 2021 года. Жюри выберет десять победителей, которые получат возможность встретится и лично пообщаться с президентом в день 30-й годовщины Независимости Украины.