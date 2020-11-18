Міністр закордонних справ розповів про плани щодо закриття кордонів України

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У Міністерстві закордонних справ України розповіли, що влада поки не планує закривати кордон для іноземців. Міністерство не отримувало відповідних вказівок.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив в ефірі "Сніданку 1+1", пише РБК-Україна, передає NNS.

Зараз це питання в уряді поки навіть не обговорюється, сказав міністр. МЗС не отримував ніяких вказівок щодо закриття кордонів або заборони в'їзду деяким групам осіб.

"Втім, всі ми розуміємо, якщо дійде справа до обговорення локдауну, то це питання постане. Особисто я не підтримую ідею про закриття кордонів для іноземців, тому що у нас досить хвороби всередині країни, а міграційний потік через кордон не такий значущий, щоб змінити ситуацію з пандемією",

- підкреслив голова МЗС.

Зазначимо, Україна двічі закривала кордони, на початку епідемії коронавірусу і у вересні.

Нагадаємо, Дмитро Кулеба назвав умову для розгляду можливості закриття кордонів країни. Таке можливо при введенні повного локдауну.