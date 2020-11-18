Стали відомі зарплати міністрів та їх заступників за жовтень

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Найбільш високооплачуваним членом Кабміну в жовтні став в.о. міністра освіти: Сергію Шкарлету нарахували 105 тис. 176 грн, включаючи відпускні та матеріальну допомогу на оздоровлення. Про це NNS повідомляє, посилаючись на «Слово і діло».

Трохи менше - 103 тис. 639 грн. заробив міністр Кабміну Олег Немчинов. Така сума вийшла через відпускні та грошової допомоги на відпочинок. Більше 70 тисяч заробили в жовтні Дмитро Кулеба, Андрій Таран, Максим Степанов і Владислав Криклій. Зарплата прем'єр-міністра Дениса Шмигаля склала 54 тис. 24 грн.

Найменше нарахували Міністру соціальної політики Марині Лазебній - 30 тис.997 грн. При цьому заступники в її відомстві в жовтні заробили добре: у чотирьох з п'яти — зарплата була більше 100 тисяч. Крім окладу і надбавок їм виплатили допомогу для вирішення соціально-побутових питань, а деяким ще допомогу по тимчасовій непрацездатності.

Найвища зарплата серед заступників була у Анатолія Петренка з Міністерства оборони - 133 тис. Заступники міністра закордонних справ у жовтні отримали премії за результатами звіту про виконання Програми діяльності Кабміну – близько 40 тисяч. Винагороду за результатами звіту про виконання завдань за 3-й квартал отримали заступники міністра розвитку громад і територій.