Чому рейтинг Зеленського впав – пояснення від Офісу президента

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В Офісі президента пояснили обвал рейтингу Зеленського. Про це NNS повідомляє, посилаючись на Главред.

Падіння рівня довіри до президента має суб'єктивні та об'єктивні причини, заявив радник глави офісу президента Михайло Подоляк.

В інтерв'ю Українській правді серед об'єктивних причин він назвав проблему з насиченням системи влади ефективними кадрами.

"Зробити це, на жаль, в тому обсязі, в якому треба для нового типу держави, не виходить. Тобто, зайшли, відкрили двері, ліфти, все що завгодно включили – і зайшло дуже багато людей випадкових. Вони молоді, неважливо, вони досвідчені. Але, насправді, вони випадкові, вони не підходять для модерування нових процесів держави. Відповідно, якість державного управління не на тому рівні, на якому мала б перебувати при цьому президентові",

- підкреслив політтехнолог.

У зв'язку з цим він зазначив, що суспільство не отримує на низовому рівні якісної послуги: "Далі невиконання цієї послуги воно переносить не на конкретного чиновника, а на жаль, переносить все на бренд Зеленський. Чому? Тому що бренд Зеленський, виграючи виборчу кампанію, був занадто величезний. Занадто!".

Ще однією причиною він вважає те, що обсяг негативної інформації істотно впливає на громадську думку.

Тобто, громадська думка розгублена. Якщо тобі з одного боку одна політична група негатив ллє по своїх каналах, з іншого боку інша по своїх каналах, і при цьому вони 90% тих же соціальних мереж через рік контролюють, то ми отримуємо вкрай негативне поле. Ламати його виключно сенсами неможливо, тому що це треба інструментально ламати", - упевнений радник глави ОП.

Подоляк також назвав ще однією причиною те, що "старі політичні еліти мають накопичений ресурс для того, щоб купувати молоді еліти".