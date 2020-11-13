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Глава редакционного совета OBOZREVATEL, президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский опубликовал новое обращение к президенту Владимиру Зеленскому о тяжелой ситуации с COVID-19 в стране, об этом сообщает NNS со ссылкой на Обозреватель.

На своей странице в Facebook он отметил, что глава государства после выявления у него опасной болезни должен лечиться, как простые граждане, чтобы понять, к чему привела бездеятельность его команды.

"Владимир, вы не герой, и это не пиар. Раз у вас температура и вы заболели короной, у вас появилась возможность понять участь простых людей, которые задыхаются без кислорода, места в реанимационных и без лекарств, которыми будут вас лечить. Проедьтесь в турне по больницам, послушайте уставших врачей и медсестер. Посмотрите в глаза умирающих и их родственников",

– сказал Бродский.

"Вы и ваша клоунская команда виновны во многом в горе людей. Вы ничего не делали семь месяцев, кроме валяния дурака. Сейчас говорите о карантине выходного дня. Это идиотизм. Quaranta – по-итальянски сорок, возник этот термин, когда корабли ставили на карантин в Венеции на отстой, на 40 дней. Какую цепочку вы разорвете? У нас старики будут задыхаться тысячами в день",

– возмутился предприниматель.

Подытоживая, Бродский предположил, что, возможно, Бог по его просьбе послал представителям власти испытание в виде коронавируса. Кроме того, он предупредил, что скрыть факт лечения в элитных клиниках никому не удастся.

"Если я найду вас и ваших близких в частных больницах, я буду кричать на всю страну. Вы должны понять, что взялись не за свое дело. Будьте здоровы, и ваши родители тоже. Уверен, что будете лечиться не как простые люди. Идите уже к себе в "95 квартал" , Трамп уже пошел, не тяните. Дайте строить нормальную страну для людей, а не аферистов",