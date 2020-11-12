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Отмену ужесточения карантинных ограничений поддержали уже более 9000 украинцев. Украинцы недовольны введением карантина выходного дня. Петиция против ужесточения карантинных ограничений появилась на сайте президента Украины 10 ноября.

Инициатором выступила Екатерина Егорова. По состоянию на 14:50 документ поддержали более 9175 украинцев. Необходимо 25 тысяч подписей, чтобы Зеленский рассмотрел петицию.

Автор документа считает, что карантин выходного дня не сдержит рост количества инфицированных коронавирусом. При этом, такие ограничения приведут к катастрофическим последствиям для экономики.