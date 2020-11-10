В родині Порошенко нове велике горе

- 10 лист. 2020
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2020 рік виявився трагічним для родини Порошенків. Петро і Марина втратили батьків, які пішли один за одним – влітку. А сьогодні, 10 листопада, померла мати дружини п’ятого президента України. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку Петра Порошенка у Фейсбуці.
Політик з жалем констатував, що у цьому році вони з дружиною осиротіли.
«Коли йдуть у засвіти батьки, ми перестаємо бути дітьми.
Цього року ми з Мариною осиротіли. У червні пішов мій тато. Потім у серпні — тато Марини. Сьогодні перестало битися серце Марининої мами. Вічна їй пам'ять...
Дорогі наші батьки, молимо Бога за ваш спокій у Царстві Небесному, а нам хай дасть сил подолати невимовний біль розставання»,
- написав Петро Порошенко.