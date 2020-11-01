КС намерен рассмотреть закон об украинском языке: названа дата

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Конституционный суд Украины 3 ноября рассмотрит ряд законов, которые касаются украинского языка и системы гарантирования вкладов физических лиц.

Судебные заседания начнутся в 10:00 и будут проходить в закрытом режиме, сообщается в повестке дня на сайте КС.

"Продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 51 народного депутата Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" (закрытая часть пленарного заседания)",

– сказано в сообщении.

"Продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению Верховного Суда Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" (закрытая часть пленарного заседания)",

– указано также в повестке дня.