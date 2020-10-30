Зеленский потребовал уволить весь состав КСУ

Завантажте мобільний додаток сайту

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал уволить весь состав Конституционного суда из-за его решения отменить уголовную ответственность за ложь в декларациях, передает NNS со ссылкой на Обозреватель.

Соответствующий законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" главы государства зарегистрирован на сайте парламента.

Отметим, на брифинге 30 октября глава КСУ Александр Тупицкий заявил, что законопроект Зеленского якобы имеет признаки конституционного переворота.

Согласно документу, Зеленский предлагает признать решение КСУ от 27 октября 2020 года "ничтожным (не создающим правовых последствий), как такое, что принято судьями Конституционного Суда Украины в условиях реального конфликта интересов".

Кроме того, всех судей, которые принимали скандальное решение, предлагается уволить и начать процесс отбора новых судей.

Президент также предложил возвратить редакции закона "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса, которые действовали до решения КСУ.

Заместитель председателя комитета Рады по вопросам правовой политики, председатель подкомитета по вопросам политической реформы и конституционного права, постоянный представитель ВР в Конституционном суде Ольга Совгиря заявила, что рассмотреть законопроект могут на следующей неделе. Однако, по ее словам, конкретная дата заседания комитета еще не определена.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что увольнение всего состава Конституционного суда Украины – это сложная процедура. Она рассказала, что согласно закону, судей Конституционного суда увольняют судьи этого же учреждения.