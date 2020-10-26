Перші результати опитування Зеленського

- 26 жовт. 2020
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Голова партії Слуга народу Олександр Корнієнко представив перші результати опитування, ініційованого президентом Володимиром Зеленським у день голосування на місцевих виборах. Про це NNS повідомляє з посиланням на НВ.
За словами Корнієнка, нині підраховано 80% відповідей, а в самому опитуванні взяло участь до п’яти мільйонів осіб.
Результати, які представив Корнієнко:
- На питання Чи потрібно ввести довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах? 82,97% опитаних відповіли «так», 13,87% - «ні».
- На питання Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони? 46,70% відповіли «так», 46,48% - «ні».
- На питання Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300? 89,60% учасників опитування відповіли ствердно, 7,12% - негативно.
- На питання Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу — щоб зменшити біль у важких хворих? 64,88% учасників відповіли «так», 29,53% - «ні».
- На питання Чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом? 74,21% опитаних відповіли «так», 17,21% - «ні».
Всеукраїнське «опитування Зеленського» пройшло у день місцевих виборів в Україні 25 жовтня.
Для порівняння, раніше соціологічна група Рейтинг озвучила такі результати екзит-полу щодо опитування Зеленського:
- Чи потрібно ввести довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах — 81% за, 16% проти;
- Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони — 45% за, 43% проти;
- Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300 — понад 95% за, 4% проти;
- Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу, щоб зменшити біль у важких хворих — 70% за, 24% проти;
- Чи потрібно Україні на міжнародному рівні поставити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом — 78% за, 10% проти.
Зазначається, що опитування проходило з чисельними порушеннями, зокрема:
- Хмельницький блогер Андрій Попик відповів на опитування Зеленського кілька разів поспіль: "Проголосував десь раз 7 (замучився рахувати), далі вже не було сил стримувати посмішку, хоча міг за весь мікрорайон проголосувати".
- У Черкасах "анкети Зеленського" роздавала членкиня дільниці. Вона сказала, що про це попросили волонтери і залишили їй бланки.
- На дільницю №800197 у столиці о 09:19 прийшли двоє людей проводити опитування від президента. Вони намагалися потрапити в приміщення дільниці, проте члени ДВК покликали поліцію, яка змусила волонтерів вийти на вулицю.
- Журналістка Яна Супоровська помітила, що біля однієї з виборчих дільниць опитування від президента проводять неповнолітні волонтерки. Пізніше дівчат вмовили піти додому.
- У місті Костопіль Рівненської області до проведення опитування залучили 14-річну дитину.
- У Херсоні учасники опитування видавали всім охочим скільки завгодно анкет для опитування та дозволяли їх забирати "на пам’ять". Ніякої активності вони не проявляли та зазначили, що працюють за невеликі гроші, тому "не напружуються".