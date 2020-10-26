Перші результати опитування Зеленського

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Голова партії Слуга народу Олександр Корнієнко представив перші результати опитування, ініційованого президентом Володимиром Зеленським у день голосування на місцевих виборах. Про це NNS повідомляє з посиланням на НВ.

За словами Корнієнка, нині підраховано 80% відповідей, а в самому опитуванні взяло участь до п’яти мільйонів осіб.

Результати, які представив Корнієнко:

На питання Чи потрібно ввести довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах? 82,97% опитаних відповіли «так», 13,87% - «ні». На питання Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони? 46,70% відповіли «так», 46,48% - «ні». На питання Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300? 89,60% учасників опитування відповіли ствердно, 7,12% - негативно. На питання Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу — щоб зменшити біль у важких хворих? 64,88% учасників відповіли «так», 29,53% - «ні». На питання Чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом? 74,21% опитаних відповіли «так», 17,21% - «ні».

Всеукраїнське «опитування Зеленського» пройшло у день місцевих виборів в Україні 25 жовтня.

Для порівняння, раніше соціологічна група Рейтинг озвучила такі результати екзит-полу щодо опитування Зеленського:

Чи потрібно ввести довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах — 81% за, 16% проти;

Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони — 45% за, 43% проти;

Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300 — понад 95% за, 4% проти;

Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу, щоб зменшити біль у важких хворих — 70% за, 24% проти;

Чи потрібно Україні на міжнародному рівні поставити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом — 78% за, 10% проти.

Зазначається, що опитування проходило з чисельними порушеннями, зокрема: