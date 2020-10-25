5 запитань Зеленського: перші дані екзит-полів

Завантажте мобільний додаток сайту

Оприлюднено результати екзит-полу соціологічної групи "Рейтинг" щодо "опитування", ініційованого президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє NNS з посиланням на День.

Респонденти відповіли на питання наступним чином: