5 запитань Зеленського: перші дані екзит-полів

25 жовт. 2020
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Оприлюднено результати екзит-полу соціологічної групи "Рейтинг" щодо "опитування", ініційованого президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє NNS з посиланням на День.

Респонденти відповіли на питання наступним чином:

  • Чи потрібно ввести довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах — 81% за;
  • Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони — 45% за, 43% проти
  • Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300 — понад 95% за;
  • Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу, щоб зменшити біль у важких хворих — 70% за, 24% проти;
  • Чи потрібно Україні на міжнародному рівні поставити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом — 78% за.
Автор: NNS - Національна служба новин

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