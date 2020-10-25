5 запитань Зеленського: перші дані екзит-полів

- 25 жовт. 2020
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Оприлюднено результати екзит-полу соціологічної групи "Рейтинг" щодо "опитування", ініційованого президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє NNS з посиланням на День.
Респонденти відповіли на питання наступним чином:
- Чи потрібно ввести довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах — 81% за;
- Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони — 45% за, 43% проти
- Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300 — понад 95% за;
- Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу, щоб зменшити біль у важких хворих — 70% за, 24% проти;
- Чи потрібно Україні на міжнародному рівні поставити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом — 78% за.