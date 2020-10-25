Без трусов и со свистком во рту: как встретили Зеленского возле избирательного участка (Видео)

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Произошел инцидент сегодня, 25-го октября, в Киеве. Так, возле одного из избирательных участков столицы, в который направлялся Владимир Зеленский вместе с супругой, произошло своеобразное «шоу».

Девушка из организации «Femen» встретила пару без нижнего белья и со свистком во рту.

Когда президент Украины вместе с женой уже подходили к избирательному участку, девушка подняла юбку с надписью «Zexist». Также, девушка продемонстрировала гениталии, которые она покрасила в зеленку. Её подхватила и отвела в сторону охрана.

Отметим, что движение «Femen» было организовано в Украине еще десять лет тому назад. Идея организации — борьба с патриархатом, а именно с сексуальной эксплуатацией женщин, религией и диктатурой. Движение заработало себе популярность яркими акциями протеста. Участницы движения, с обнаженными частями телами на которых написаны лозунги прорывались к политикам на разных публичных мероприятиях.