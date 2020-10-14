Бойовики на Донбасі обстріляли українські позиції біля Водяного

Завантажте мобільний додаток сайту

На Донбасі з початку доби окупанти один раз порушили режим тиші. Про це NNS повідомляє з посиланням на вечірнє зведення прес-центру штабу операції Об’єднаних сил у Facebook.

«Поблизу Водяного противник застосував стрілецьку зброю. Постріли були неприцільними, тому наші захисники вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат і поранень серед українських військовослужбовців немає»,

- сказано у зведенні.

Також зазначається, що у районі проведення операції належно виконують завдання й інші складові сил оборони. Так, у районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано майже 7 гектарів території та передано на знищення 43 вибухонебезпечних предмети.

Проводяться роботи і з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Упродовж доби рятувальники відремонтували 1 будинок, на 9 об’єктах роботи ще тривають.

«Українські захисники дотримуються умов режиму припинення вогню та готові адекватно реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки»,

- наголосили у штабі.

Раніше ми повідомляли: Бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню за минулу добу

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України