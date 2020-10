Екс-прем’єр України Гончарук буде працювати в США

Колишній прем’єр міністр України з першого уряду Зеленського Олексій Гончарук відбув Сполучених Штатів Америки на кілька місяців. Політик планує працювати у США, повідомляє NNS з посиланням на Українську правду.

Автори матеріалу нагадують, що Олексій Гончарук був із тієї команди "молодих реформаторів", яка пристала до Зеленського ще на першому етапі його президентства. Люди типу Гончарука усоболювали молодість і рішучість команди нового президента.

Зеленський і Гончарук не перетинались до того, як їх познайомив Богдан. Але їхня співпраця була моделлю, за якою Зеленський проводив формування нової влади: познайомились, поділили повноваження, працюємо.

За перші місяці Гончарук так сподобався Зеленському, що саме йому президент довірив місце прем'єра, яке начебто хотів зайняти Данилюк.

Але як швидко Зеленський захопився Гончаруком, так само швидко і розчарувався в ньому. Після "плівок Гончарука" та публічним вичитуванням прем'єра, Зеленський почав шукати йому заміну. Як тільки із Зе!команди випав Богдан, відставка Гончарука стала питанням кількох тижнів.

Після зміни уряду і призначення Кабміну Дениса Шмигаля, Олексій Гончарук зник із політичного процесу. Час від часу він м'яко критикував Зеленського чи його оточення, але більше не ставав фігурантом якихось гучних історій.

В передостанній день вересня 2020-го Гончарук повідомив, що їде на кілька місяців у Штати. Він розповів УП, для чого організована ця поїздка і що він планує робити у Вашингтоні.

Як стало відомо, політик буде працювати в американському аналітичному центрі, який спеціалізується на міжнародних відносинах (Atlantic Council), виконуючи роль почесного експерта. позиція почесного експерта.

Але це лише маленька частина моєї програми тут. У мене тут дві основні цілі. Перша – у Штатах зараз буде перезавантаження команди президента. І я хочу скористатись цією можливістю, щоб у США з’явилась New US policy on Ukraine. Друга – Україна тут зараз асоціюється з корупцією. Своїм прикладом я хочу показати, що в Україні можуть бути некорумповані прем’єрміністри.

Зараз мене особисто знайомлять з усіма найбільш впливовими людьми в США по Україні. Це далеко не лише люди з Atlantic Council. Я в Штатах планую бути до інавгурації нового президента. Приблизно до кінця лютого,