Один из кандидатов в мэры Киева заразился COVID-19

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"Все встречи, личная предвыборная активность и эфиры отменяются...".

Лидер "Эко партии Березы", кандидат в мэры Киева Борислав Береза заразился коронавирусом (COVID-19).

Об этом он сообщил в Facebook, отметив, что всей семьей отправился на самоизоляцию. При этом дети не заразились вирусом, передает NNS со ссылкой на obozrevatel.com.

"В статистике за вчера нас, похоже, еще нет. Ведь анализы пришли недавно. Теперь уходим всей семьей на самоизоляцию на 14 дней. Все встречи, личная предвыборная активность и эфиры отменяются. Хотя эфиры по скайпу останутся. А все остальное ставим на паузу. Будем лечиться",

– сказал политик.

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