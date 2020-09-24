24 вересня Україна втратила ще одного захисника

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В ніч на 24 вересня у військовому шпиталі помер Костянтин Оверко, військовослужбовець 503 Окремого батальйону морської піхоти. Про це NNS повідомляє з посиланням на фонд Повернись Живим.

Трохи більше трьох місяців тому, 20 червня, він був важко поранений ворожим снайпером.

Весь цей час лікарі відчайдушно боролися за нього, щомиті була поряд його мама, а сам Костя намагався скористатися кожним шансом прожити ще бодай один день, аби згодом стати на ноги.

Якщо ви і досі думаєте, що війна десь далеко, то знайте - сьогодні вона прийша у Запоріжжя, звідки родом Костянтин Оверко. Ворог у нас один. І через нього ми сьогодні знову оплакуємо воїна. Сьогодні війна забрала Костю. Світла пам'ять захисникові!

- написали побратими в фонді.

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