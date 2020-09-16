ТКГ обговорює постанову Ради про місцеві вибори

Завантажте мобільний додаток сайту

Тристороння контактна група (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі обговорює постанову Верховної ради про місцеві вибори. Представники російської сторони наполягають, що вона не відповідає мінськими угодами. Про це РБК-Україна повідомило інформоване джерело, передає NNS.

Зазначається, що переговори в ТКГ почалися о 13:00.

За словами співрозмовника видання, представники української делегації нагадали, що перегляд постанови - це компетенція Верховної ради. Тому ніхто з делегації не може впливати на роботу незалежного колегіального органу.

При цьому російська сторона продовжує наполягати, що постанова не відповідає мінським угодам.

Відзначимо, напередодні сторонам не вдалося розблокувати роботу політичної підгрупи ТКГ.

"Незважаючи на п'ятничну зустріч радників Н-4 ("нормандської четвірки", - ред.), нічого не змінилося",

- повідомив у Facebook представник ОРДО Сергій Гармаш за підсумками засідання підгрупи.

Раніше представники РФ відмовилися працювати над законом "про особливий статус Донбасу" поки Верховна рада України не перегляне постанову про місцеві вибори.

Нагадаємо, голова Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що Україна на зустрічі в Берліні не обіцяла вносити зміни до постанови про місцеві вибори.

Раніше перший заступник голови української делегації в ТКГ Олексій Резніков повідомив, що з'явиться спікер, який буде інформувати про роботу Тристоронньої контактної групи.

Фото: Укрінформ