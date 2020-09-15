На Донбасі біля Шумів підірвалися двоє військових – полковник та прес-секретар

15 вер. 2020
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Сьогодні, 15 вересня, близько 11.40 в районі населеного пункту Шуми Донецької області внаслідок вибуху гранати типу РГД-5, встановленої, імовірно, у вигляді розтяжки, отримали поранення двоє українських військовослужбовців. Про це NNS повідомляє з посиланням на штаб ООС.

Внаслідок підриву поранення отримали полковник О.Апполонов та прес-секретар однієї з бригад В.Залевський. Обидва поранені доставлені до лікарні міста Торецьк, їхній стан – стабільний, задовільний.

Апполонов та Залевський перебували в цьому районі з метою стандартної перевірки ситуації.

Триває повне розслідування цієї події та усіх її обставин. За інформацією, яка є станом на цю хвилину, немає підтверджень того, що цей інцидент був не випадковим.

Уся інформація була доведена до відома Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в повному обсязі.

«До речі, тому настільки важливим є питання тотального розмінування, яке саме Україна постійно піднімає в рамках і Мінського, і Нормандського форматів»,

наголошують у штабі ООС.

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Автор: NNS - Національна служба новин

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