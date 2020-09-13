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Росія буде добиватися подачі води в Крим через через тиск на міжнародних партнерів України. Про це NNS повідомляє з посиланням на Depo.ua, яке посилається на представництво президента України в АР Крим.

"Водопостачання тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя є досить дорогим заходом для Російської Федерації як держави-окупанта. Саме тому вона намагається і намагатиметься й надалі за допомогою прямого тиску і тиску на міжнародних партнерів схилити Україну до відновлення водопостачання на тимчасово окуповану територію Кримського півострова",

– йдеться у повідомленні.

У представництві заявили, що Україна не повинна вирішувати проблеми, які постають перед державою-окупантом після шести років тимчасової окупації частини української території.

У представництві послались на статтю 55 Четвертої Женевської конвенції, яка передбачає, що держава-окупант зобов'язана за допомогою усіх наявних засобів забезпечувати населення продуктами харчування та медичними матеріалами, зокрема, постачати необхідні продукти харчування, медичні матеріали та інші припаси, якщо ресурсів окупованої території виявиться недостатньо.

Ці положення, безумовно, стосуються і такого ресурсу як вода, зазначили у представництві.

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