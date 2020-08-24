Промова президента до Дня Незалежності: що сказав Зеленський українцям

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Президент Володимир Зеленський 24 серпня під час церемонії на Софійській Площі у своїй промові говорив про війну на Донбасі, боротьбу з коронавірусом та майбутнє України. Слова гаранта цитує Громадське, передає NNS.

Про мир та війну на Донбасі

Сьогодні 29-ий день поспіль у мене й усієї нашої України ранок дійсно добрий — на сході немає бойових втрат, українські міста та села не ховають своїх героїв, а мами не плачуть. Місцеві жителі на Донбасі чують не новину про перемир'я, а чують тишу. Ми просимо бога, щоб дні тиші стали місяцями, місяці роками, а роки століттями — миру, злагоди й процвітання. Надсилаємо прохання до неба з цього знакового місця — Софійської площі, де Ярослав Мудрий розбив печенігів, де проходили громади й ухвалювали важливі рішення. Коли почалася російська агресія на сході, лише тоді ми почали дбати про власну армію та пишатися своїми військовими.

Про подолання коронавірусу

Наша ненька-Україна хоче, щоб українці були здоровими. Сьогодні ми робимо все можливе для подолання коронавірусу в Україні. Ми забезпечені всім необхідним, налагодили власне виробництво, відновлюємо лікарні та лабораторії. Головне, що в нас є, — це медики. Ми маємо бути відповідальними — і тоді настане день, коли у моєму радісному СМС від міністра охорони здоров’я буде: «за минулу добу нуль захворілих і померлих». Вірю, що ми здолаємо вірус, і будемо «хворіти» лише футболом на трибунах, музикою на концертах та мандрівками нашою країною.

Про розбудову країни

Ми будуємо таку країну, яка буде першою в Європі за людським щастям, а не лише за територією, яка готова дати відсіч. Не важливо, кому — агресору, вірусу чи кризі. Таку країну, де ті, хто без бою подарував частину територій, будуть свідчити, а не читати проповіді патріотизму. Країну з хорошими дорогами. Я зроблю все, щоб кожен українець у будь-якому куточку світу знав, що держава його не залишить. У нас буде країна, де жваві суперечки будуть лише про те, як назвати ракету, яку Україна запускає в космос. Інших просимо не заважати. Люди вже поставили вам оцінку. Не плутайтесь під ногами України, яка рухається вперед.

Про об'єднання українців

Створити країну мрії ми можемо лише разом. Всі ми — команда. Люди з кожної області — це збірна України, де кожен регіон важливий, сильний, як невіддільна частина пазлу. Відчуйте, що ви творці нової України. Ми маємо казати, що буде добре там, де ми є. Ідеальне місце на Землі там, де ти зараз стоїш. Нам пощастило народитися в Україні, просто не всі ще це зрозуміли.

Про скасований парад

Сьогодні всім ветеранам, добровольцям та волонтерам українці зможуть щиро подякувати та вклонитися під час їхньої ходи Хрещатиком. А наша військова техніка сьогодні на сході, і я впевнений, що саме так і має бути. Танки, бронетранспортери, літаки — це не атракціон для киян і гостей столиці в країні, яка захищає свій суверенітет. Техніка має бути не в мирному Києві, а на передовій, там, де вона зараз потрібна. Коли на нашій землі буде сталий мир, ми зробимо великий парад усіх наших військ і техніки. Після нього більше ні в кого навіть не виникне думки порушити мир в Україні.

Раніше ми писали: Світові лідери вітають Україну з 29-ю річницею Незалежності

Фото: Офіс президента