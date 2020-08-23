Составлен ТОП самых влиятельных людей Украины

23 серп. 2020
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Журнал "Новое время" опубликовал рейтинг "Топ-100 самых влиятельных людей Украины". Об этом пишет NNS со ссылкой на kp.ua. В первую десятку рейтинга вошли ряд политиков и бизнесменов, а именно:

Владимир Зеленский, президент Украины, Ринат Ахметов, владелец группы компаний СКМ, Арсен Аваков, глава МВД, Андрей Ермак, глава Офиса президента, Виктор Медведчук, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", Игорь Коломойский, совладелец финансово-промышленной группы "Приват", Виктор Пинчук, бизнесмен, основатель EastOneGroup, Ирина Венедиктова, генеральный прокурор.

Полная десятка выглядит так:
  • Владимир Зеленский, президент Украины;
  • Ринат Ахметов, владелец группы компаний СКМ, самый богатый человек Украины;
  • Арсен Аваков, глава МВД;
  • Андрей Ермак, глава Офиса президента;
  • Виктор Медведчук, украинский политик и бизнесмен, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь";
  • Игорь Коломойский, совладелец финансово-промышленной группы "Приват";
  • Петр Порошенко, экс-президент, бизнесмен, депутат IXсозыва ВР от партии "Европейская солидарность";
  • Сергей Шефир, первый помощник президента;
  • Виктор Пинчук, бизнесмен, основатель EastOneGroup;
  • Ирина Венедиктова, генеральный прокурор.

Отметим, что в первую десятку не попали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и спикер ВР Дмитрий Разумков. Они находятся на 11-м и 12-м месте соответственно. Также в двадцатке - Виталий Кличко, мэр Киева, Максим Степанов, министр здравоохранения, Александр Ярославский, владелец и президент группы DCH.

Замыкают сотню самых влиятельных украинцев Андрей Курков, писатель, и украинские медики. Они находятся на 99-м и 100-м месте соответственно.

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Автор: NNS - Національна служба новин

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