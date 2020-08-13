Эстония депортирует украинских заробитчан

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Эстонский департамент полиции и погранохраны принял решение депортировать из страны 12 украинцев, которые приехали трудиться подсобными рабочими у местных фермеров.

Как выяснилось, работники неоднократно нарушали режим самоизоляции, продолжая работать вместо того, чтобы соблюдать карантин, передает местная телерадиокорпорация ERR.ee.

21 июля из Украины в Эстонию прибыли 150 рабочих, этот спецрейс был оплачен эстонскими фермерами. По прибытию работников в аэропорту протестировали на коронавирус, а после - поместили на карантин, во время которого власти решили проверить, как соблюдается режим самоизоляции, передает NNS со ссылкой на liga.net.

По итогам проверки оказалось, что некоторые украинцы 46 раз нарушили правила самоизоляции, продолжая работать.

Нарушители должны быть "наказаны по всей строгости закона", подчеркнул министр внутренних дел Эстонии Март Хельме, а министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, что не соблюдавших режим самоизоляции украинцев нужно выслать из страны.

Согласно предписаниям украинцы должны покинуть Эстонию до полуночи этой пятницы. Тем временем, фермеры, у которых они работали, собираются обжаловать выданные предписания в суде.

Владельцы ферм считают, что нарушений не было, так как рабочие фактически не выполняли рабочие обязанности на полях, а просто приводили в порядок помещения для проживания. До этого фермеры уже обращались в местную прокуратуру, но там их ходатайства были отклонены.

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