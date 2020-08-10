Доба на Донбасі: ворог «пострілює», запускає безпілотники та риє окопи

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На Донбасі за минулу добу 9 серпня було зафіксовано два обстріли з ворожого боку, а також ще два порушення оголошеного повного та всеосяжного перемир’я. Про це NNS повідомляє з посиланням на зведення штабу ООС.

Як стало відомо NNS , 9 серпня збройними формуваннями Російської Федерації 4 рази було порушено домовленості Тристоронньої контактної групи. 2 ворожі провокації зі стрілецької зброї зафіксовано біля Новозванівки та Мар’їнки. Неприцільні постріли не несли загрози життю і здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Підрозділи Об’єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню та перебували напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

Крім того, вчора відмічено ще два порушення противником домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках ТКГ. Зокрема, поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Трудівське ворог здійснював інженерне обладнання позицій у бік наших підрозділів.

Також на Приазов’ї, зафіксовано проліт БПЛА російського виробництва типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування. Наші засоби радіоелектронної боротьби негайно подавили безпілотник противника, що унеможливило його подальше використання.

П’ятнадцяту добу поспіль, відколи проголошено режим припинення вогню серед українських захисників бойових втрат та поранень немає, - повідомляють в штабі.

Раніше ми повідомляли: Доба на Донбасі: ворог здійснив 7 обстрілів

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