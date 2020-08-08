Шмигаль прокоментував поїздку Медведчука до Криму

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прокоментував перебування одного з лідерів партії «Опозиційна платформа - За життя» Віктора Медведчука в окупованому Росією Криму. Про це NNS повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.

«Негативно ставлюся. Це дуже неприйнятний крок з боку українського політика, яким би він не був, ким би він не був. Тому ставлюся до цього критично негативно»,

- сказав глава уряду в інтерв'ю Радіо Свобода.

Нагадаємо, 2 серпня кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук у неділю, 2 серпня, в’їхав до анексованого Криму через пункт пропуску «Каланчак» разом зі своєю дружиною Оксаною Марченко.

Відео повного інтерв`ю:

Раніше ми повідомляли: Українцям заборонили їздити до Криму

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