ОБСЕ: режим прекращения огня на Донбассе нарушили уже более 200 раз

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За время перемирия на Донбассе, которое началось 27 июля, наблюдатели ОБСЕ насчитали уже более двухсот нарушений режима прекращения огня. В частности, к вечеру 31 июля было зафиксировано 225 таких случаев.

Такие данные NNS узнал из в отчета Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине от 1 августа.

Специалисты также напомнили о первом случае травмирования мирного жителя – осколочное ранение получил мужчина с подконтрольной украинскому правительству Марьинки Донецкой области.

"СММ зафиксировала вооружение, размещенное в нарушение линий отвода по обе стороны от линии соприкосновения. Миссия способствовала установлению локального режима прекращения огня и осуществляла мониторинг его соблюдения для обеспечения проведения ремонтных работ и технического обслуживания, а также функционирования жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры",

– говорится в сообщении.

Кроме этого, в ОБСЕ сетуют, что "наблюдатели до сих пор имеют дело с ограничениями свободы передвижения", в частности, на блокпосту вблизи неподконтрольной правительству Оленевки.

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