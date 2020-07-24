Вуз или армия: в Украине разгорается скандал из-за призыва

Завантажте мобільний додаток сайту

Весенний призыв-2020 в Украине, который из-за пандемии коронавируса перенесли на май-июль, подходит к концу, а вот скандалы из-за него продолжаются.

Так, в районном военкомате Киева задержали выпускников бакалаврата, хотя они планируют учиться дальше и поступать в магистратуру. По решению Минобороны и Минобразования, им должны были дать отсрочку по представлению документов о планах на обучение, однако поместили в распределительный пункт.

Подробнее о проблемах, с которыми столкнулись абитуриенты, NNS узнал от журналистов OBOZREVATEL.

Поступление в вуз не аргумент

Выпускник-бакалавр Киевского национального университета строительства и архитектуры (КНУСА) Иван Зенков два дня находился в распределительном пункте Дарницкого военкомата. Изначально парня пригласили допройти медкомиссию, по предварительным результатам которой ему поставили диагноз – плоскостопие.

Из-за сдачи диплома он не успел получить все необходимые справки и по просьбе военкомата явился на дообследование 21 июля, ничего не заподозрив.

"Меня отвезли на анализы, все сдали, а потом меня привезли в распределительный пункт под предлогом того, что там находится главный, который должен поставить подписи. Якобы ничего страшного, все заключения медиков у меня на руках, волноваться нечего, и я поехал. А по приезду главный мне заявил, что я попал, и отсюда уже не уйду",

– рассказал Зенков в комментарии журналистам.

При этом Иван сообщил, что у него есть справка, подтверждающая, что он собирается продолжить обучение в магистратуре своего вуза. Его пообещали выпустить, как только он предоставит документы.

"Справку привезли родители, но на следующий день мне начали заявлять, что она их ни к чему не обязывает, поскольку это только рекомендация от МОН, от Минобороны и ОП",

– говорит Зенков.

По его словам, вместе с ним находятся еще несколько человек, правда, он не может утверждать, что у других ребят такая же ситуация. По крайней мере, они тоже настаивали на том, что их призвать не могут.

Через сутки Зенкова все же отпустили, но пока он остается призывником. 29 июля его вновь приглашают в военкомат с оригиналами всех необходимых документов.

Не первый случай

Буквально две недели назад Дарницкий военкомат уже попадал в подобный скандал. О ситуации на своей странице в Facebook сообщил один из удерживаемых украинцев Игорь Дрозда. Его с другими призывниками вызвали 9 июля на городскую комиссию. Там абитуриент предъявил оригиналы документов на поступление в магистратуру в КНУКиИ, а также справку об обучении в языковом центре Чехии, которые давали основание для освобождении от военной службы.

"Комиссия отклонила мои документы и единогласно проголосовала за то, чтобы призвать меня на военную службу",

– писал он.

После широкой огласки инцидента в СМИ парней все же отпустили, но с отсрочкой всего в несколько дней, а не до 1 октября, как было решено ранее совместно с Минобороны и МОН.

В чем проблема

Как известно, весенняя призывная кампания 2020 года из-за карантина сместилась на месяц, то же самое произошло и со вступительной кампанией, которая стартует только с августа, а зачисление в вузы будет происходить вообще в сентябре. Таким образом, получилось так, что выпускник не имеет никаких законных оснований на отсрочку от службы, хотя и намерен стать студентом.

И если с выпускниками школ все более или менее понятно, ведь до 20 лет прохождение военной службы является добровольным, то с бакалаврами, которые идут в магистратуру, получилось сложнее.

Чтобы урегулировать ситуацию, в украинских вузах начали выдавать справку о предварительной регистрации на поступление. Этот документ должен был давать право на отсрочку до 1 октября 2020 года, но почему-то действует это не всегда.

Относительно первого скандального случая начальник Управления по связям с общественностью Вооруженных Сил Украины полковник Богдан Сеник рассказал в интервью, что на самом деле призывник Игорь Дрозда не предоставил все необходимые документы, как сам заявил на своей странице в Facebook.

"Человек захотел изучать чешский язык в Праге или где-то еще и говорит, что он собирался поступать в иностранный вуз в 2021 году, но это не дает оснований для отсрочки призыва",

– объяснил он.

По ситуации с Зенковым более подробно прокомментировал пресс-секретарь командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Арефьев. В первую очередь он пояснил, что решение по каждому призывнику принимает коллегиальный орган – призывная комиссия, которая не подчиняется военному ведомству. В ее состав входит военный комиссар, а председательствует глава городской или райгосадминистрации, которой в конце концов комиссия и подчиняется.

Военкомат же не может решать, кого призывать, и оспаривать вердикт комиссии, поэтому обвинения со стороны призывников безосновательны.

"Предоставленные ими документы призывная комиссия может считать недостаточными для того, чтобы отсрочить призыв. И в каждой ситуации нужно смотреть отдельно, почему по этому конкретному человеку комиссия приняла именно такое решение",

– говорит он.

Что делать призывникам

Хоть в правительстве и утверждают, что справка из вуза дает возможность на отсрочку призыва, адвокат Валентин Дупак говорит о ее рекомендационном характере.

"Сама ситуация действительно не урегулирована, это или недоработки власти, или попытка увеличения количества призывников. Мне уже сообщали, что и 18-19-летних ребят забирают с "липовыми" заявлениями. Насколько это правда, сказать не могу, но новобранцы утверждают, что никаких подписей под заявлением служить по собственному желанию не ставили. Но, конечно, здесь нужна графологическая экспертиза",

– сказал он журналистам.

По закону, абитуриентов и правда могут отправить служить, объясняет адвокат.

В то же время ВСУ рекомендуют в случае несогласия с решением районной призывной комиссии обращаться в городскую, а затем и в областную. Если и их выводы будут неудовлетворительными для гражданина, тогда решать спор можно через суд.

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України