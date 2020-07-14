У Зеленського відреагували на розстріл військового медика майже через добу

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Як повідомляла раніше NNS , на Донбасі вчора, 13 липня, була підступно обстріляна група українських військовослужбовців, яка прибула забирати тіло побратима. Незважаючи на домовленості про режим тиші російські бандформування влаштували засідку і обстріляли наших захисників.

В результаті загинув військовий медик, ще один наш воїн отримав поранення. Решта групи була вимушена відійти під обстрілами. Тіло медика та поранений воїн залишилися на полі бою. Наразі про їх долю нічого не відомо. Головне, немає інформації про стан пораненого. І, на жаль, немає впевненості в тому, що він живий.

Українці глибоко вражені ситуацію. Майже добу в соцмережах обговорюють трагедію. І весь час не було жодної реакції від президента, що обурило багатьох громадян.

У другій половині дня 14 липня реакція з’явилася навіть на сайті посольства США в Україні. Там написали:

«Ми глибоко засмучені повідомленням про вчорашнє вбивство українського військового медика поблизу Зайцевого. Ми разом з народом України засуджуємо безперервну жорстоку агресію очолюваних Росією сил на Донбасі та віддаємо шану героїзму багатьох українців, які втратили життя і зазнали травм під час несення служби своїй демократії".

Через деякий час після цього «розродився» Офіс президента. О 17:43 на офіційному сайті з’явилося наступне повідомлення:

«Президент України Володимир Зеленський тримає під особистим контролем ситуацію з убивством військового медика та пораненням бійців під час евакуації тіла загиблого військовослужбовця в районі Зайцевого Донецької області. На виконання завдання Глави держави на місце виїхали Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак та заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець.

«Висловлюємо найщиріші співчуття сім'ям загиблих. Це незбагненна трагедія для них, для нас, для країни», – заявив глава держави.

Президент наголосив, що вчорашнє вбивство українських військових, які хотіли забрати тіло загиблого бійця з поля бою поблизу Зайцевого, – «це черговий доказ цинізму, брехливості й нелюдяності бойовиків».

«Тут не може бути жодного подвійного трактування. Є конкретний умисний злочин – вбивство, засідка і повторне вбивство. Все це зайвий раз переконує в тому, що війна триває», – зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що війна триватиме, допоки з іншого боку лінії фронту є зацікавлені в дестабілізації ситуації й допоки бойовики відкривають вогонь після підтвердження режиму «тиша» по білих касках та по медиках.

«Ця трагедія ще раз повертає нас до розуміння наших фундаментальних цінностей. Україна повинна жорстко охороняти свої території. Україна повинна жорстко відповідати на підлі дії бойовиків. Україна повинна чітко розуміти ризики, які несе існування сірих кримінальних анклавів. Україна повинна завжди знати ціну «обіцянкам» тієї сторони», – наголосив президент».