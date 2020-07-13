Сьогодні на Донбасі загинули двоє українських військових

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Сьогодні, 13 липня, на Донбасі загинули двоє українських військових. Про це NNS повідомляє з посиланням на зведення штабу ООС.

Як стало відомо NNS, 13 липня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню. Ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї по позиціях підрозділів Об’єднаних сил неподалік Славного.

На превеликий жаль, внаслідок обстрілу противника Україна втратила одного мужнього захисника.

Ще одна трагічна подія сталася поблизу населеного пункту Зайцеве. Під час виконання бойового завдання внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої ще один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав важке поранення, несумісне з життям.

Командування Об'єднаних сил висловлює глибокі співчуття рідним та близьким загиблих українських героїв.

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