Безпечна реінтеграція Донбасу займе мінімум 25 років - Резніков

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Віце-прем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков припустив, що повернення під контроль України окупованої території Донбасу може зайняти багато часу, передає УНІАН, інформує NNS.

Про це він розповів в інтерв’ю Главком.

«Я вважаю, що ми сьогодні робимо все, аби дати шанс «Мінську», який давно був втрачений – у кінці 2015 року. Це взагалі ревіталізація того, хто вже спочив в бозі. Не все вдається одразу, і тому я кажу, що Україна має бути готова до того, що безпечна реінтеграція – це надовго»,

– сказав він.

Резніков додав, що навіть найпрозоріші вибори на Донбасі поки ситуацію не змінять.

«Навіть якщо ми завтра проведемо вибори на тих територіях, а це значить, що вони будуть вільними від окупаційних військ і там не буде незаконних збройних формувань, майорітимуть українські прапори, – ця територія ще довго буде залишатися територією війни. Як з точки зору замінування, так і в ментальності людей»,

– пояснив він.

За словами Резнікова, в ОРДЛО навіть деякі молоді люди сумують за Радянським союзом.

«Так ти ж там не жив і навіть не знаєш, що це таке! Тому безпечна реінтеграція займе мінімум років 25. Це одне покоління має змінитися, коли ми з вами зможемо сказати, що відновлений контроль на тих територіях з боку української влади призведе також до подолання руйнації того розбрату в головах, який там є. Бо там народилися діти, які не знають, що таке вільна Україна, і сьогодні вже в школу йдуть. Тому це надовго в будь-якому варіанті, і ми маємо до цього готуватися»,

– зазначив міністр.

Як повідомлялось, раніше Резніков заявив, що Мінські угоди багато в чому вже не актуальні, тому їх варто переглянути.