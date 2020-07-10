Зеленський виступив на підтримку законопроєкту про оподаткування земельних паїв

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Президент України Володимир Зеленський підтримав законопроєкт №3131-д, яким передбачено оподаткування земельних паїв, повідомляє Прямий, передає NNS.

Про це Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з представниками бізнесу на Волині.

"Чесно кажучи, я за (законопроєкт 3131-д). Це один з тих законів, який виводить з тіні весь сектор фермерства. Всі повинні бути білими, сірих і чорних не повинно бути. Саме про це закон",

- висловився Зеленський.

За його словами, податки повинні платити всі виробники, однак важливо, щоб законопроєкт не торкнувся звичайних селян, які тримають городи для себе.

9 липня Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав доопрацьований законопроєкт 3131-д щодо детінізації сільгоспвиробництва.

Як передає УНІАН, закон передбачає поетапне введення поставленого податкового зобов'язання. Це не додатковий податок, а мінімальна сума податку, яку повинен заплатити орендар. Дія закону стосується ділянок від 1 га і не поширюється на власників городів та присадибних ділянок, а також паїв, які перебувають в офіційній оренді.

Для дрібних сільгоспвиробників і сімейних фермерських господарств встановлено пільговий період у два роки, після чого буде встановлена ставка 2% від НГО (нормативної грошової оцінки), що становить близько 540 грн за гектар. Для середніх і великих підприємств встановлена ставка 4,5% НГО – приблизно 1215 грн за гектар. Однак до цього рівня вона буде підніматися поступово – протягом трьох років: за 2021-й рік буде діяти ставка 3% НГО; за 2022-й– 3,5% НГО, за 2023-й–4% НГО; за 2024-й і надалі буде діяти ставка 4,5% НГО.

Зазначимо, що в суму входить земельний податок, податок ФОП, податок на доходи фізичних осіб, єдиний соціальний внесок. У разі, якщо сума податків на рік на гектар менша від встановленої суми поставленого податкового зобов'язання, орендар здійснює доплату різниці в місцевий бюджет.

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