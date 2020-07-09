Украинские корабли в Черном море привели в боевую готовность (ФОТО)

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В Черном море состоялись учения украинских кораблей, катеров и судов Военно-морских Сил ВСУ. Фотографии с учений появились на странице ВМС ВСУ в Facebook, передает NNS со ссылкой на politeka.net.

ВМС отрабатывали боевую подготовку, слаженность подразделений разнородных сил и демонстрацию их присутствия в Черноморском регионе.

Во время сборов личный состав участников отработал высадку морского десанта на необорудованное побережье в условиях господства противника в море и воздушном пространстве, ведения минно-заградительных действий, защиту морских коммуникаций, недопущение блокирования пункта базирования и тому подобное.

В конце маневров возле Одесской области военные отработали действия по отражению нападения противника в море.

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