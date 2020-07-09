Военных заставили вычерпывать лужи перед приездом Зеленского (ВИДЕО)

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Воинов ВСУ заставили вычерпывать воду из луж самодельными вениками накануне визита президента Украины Владимира Зеленского на Волынь. Об этом "24 каналу" рассказали источники 204-й Севастопольской бригады тактической авиации, которая сейчас дислоцируется в Луцке.

Отмечается, что в рамках рабочего визита на Волынь 9 июля Зеленский должен посетить указанное воинское подразделение.

Именно поэтому защитникам и приказали вычерпывать воду из ям на территории части, образовавшихся из-за отсутствия ремонта дороги. "Орудиями" военных были бутылки и самодельные веники из листьев.

По свидетельствам источников, соответствующий приказ дало командование части под видом ремонта дорог, который не проводился до того примерно в течение 20 лет. Сначала воины осушили ямы, после чего их залили смолой и засыпали гравием. Такой "ремонт" проводили на выезде с летного поля на КПП.

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