Уряд припинив дію Меморандуму з РФ про співпрацю у боротьбі з тероризмом

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Кабінет міністрів припинив дію Меморандуму між Україною та Російською Федерацією про співпрацю у боротьбі з тероризмом від 12 липня 2012 року. Як повідомляє Укрінформ, відповідну постанову було ухвалено членами уряду в середу, 8 липня, без обговорення, інформує NNS.

"Припинити дію Меморандуму між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про співпрацю у боротьбі з тероризмом, учиненого в м. Ялті 12 липня 2012 року. Міністерству закордонних справ повідомити російську сторону про припинення дії Меморандуму",

- йдеться у документі.

Як зазначається у пояснювальній записці, з огляду на збройну агресію РФ на території України, сприяння сепаратизму та тероризму в східних областях України є необхідність привести двосторонню договірно-правову базу з Російською Федерацією до сучасних реалій відносин з Росією.

"Прийняття проєкту акта створить додаткові правові та політичні підстави для захисту національних інтересів України в умовах збройної агресії РФ та підвищення авторитету України як самодостатньої держави, що бере участь лише в ефективному для неї та такому, що відповідає її національним інтересам, міжнародному співробітництві",

- зазначається в поясненні, підписаному головою Служби безпеки України Іваном Бакановим.

Меморандум між Кабінетом міністрів України та урядом Російської Федерації про співпрацю у боротьбі з тероризмом сторони підписали в Ялті 12 липня 2012 року. В тексті меморандуму сказано, що він діє один рік з дня підписання і продовжується автоматично, якщо жодна зі сторін не повідомить не менш ніж за 90 днів до закінчення чергового річного періоду у письмовій формі іншій стороні про свій намір припинити його дію, пише zaxid.net.

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