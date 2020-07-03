Росія вимагає від України внести зміни до Конституції

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Росія вимагає від України внести у Конституцію термінові зміни щодо Донбасу, пише Укрінформ, передає NNS.

Про це повідомляє німецьке видання Spiegel 3 липня, в день, коли в Берліні проходять переговори у нормандському форматі на рівні політичних радників.

«У перемовинах щодо конфлікту на Сході України Москва наполегливо вимагає швидкого забезпечення нового правового порядку в сепаратистських районах, у Донецьку та Луганську», - пише видання з посиланням на неофіційний робочий документ російської делегації, який одержав лондонський Dossier Center з російських урядових кіл.

Згідно з ним, російська сторона вимагає, щоб Київ передав до 6 липня Тристоронній контактній групі проєкт змін до Конституції України, які мають відкрити шлях до майбутнього особливого статусу сепаратистських районів у державній структурі України.

Крім того, згідно з документом, Росія також вимагає від Києва активізувати зусилля щодо імплементації так званої формули Штайнмаєра. Вона передбачає, що сепаратистські райони автоматично отримують на постійній основі спеціальний статус, щойно ОБСЄ визнає місцеві вибори там вільними та чесними.

Як повідомлялося, у Берліні 3 липня проходять переговори у нормандському форматі на рівні політичних радників.

Українську делегацію очолює віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, до її складу включений і керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

З російської сторони участь у переговорах бере заступник глави Адміністрації президента Дмитро Козак - він прилітає в Німеччину як виняток, оскільки перебуває у санкційному списку ЄС.

Німецька сторона представлена радником з зовнішньополітичних питань відомства канцлера Яном Гекером.

І Єрмак, і Козак останніми тижнями відвідували Берлін, де проводили окремі зустрічі з Гекером.

В Офісі Президента України повідомляли, що у межах сьогоднішньої зустрічі планується обговорення прогресу в роботі Тристоронньої контактної групи, стану виконання домовленостей грудневого саміту в нормандському форматі в Парижі та перспективи проведення наступної зустрічі лідерів держав Нормандської четвірки в Берліні.