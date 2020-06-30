В Украине новая полит-партия по борьбе с проститутами (видео)

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Бывшая заместительница министра инфраструктуры Александра Клитинаобъявила о создании своей партии "Украина против коррупции" и призвала бороться с "политическими проститутами". Об этом она заявила в видеообращении, обнародованном на ее странице в Facebook.

Клитина сообщила, что у женщин есть больше шансов преодолеть коррупцию, но они "рады каждому настоящему мужчине, который решил нас поддержать", передает NNS со ссылкой на LB.

"Основным направлением будет очищение Украины от коррупционеров, политических проститутов и их схем, которые душать развитие экономики и приводят к обеднению украинцев... Сама партия планируется левоцентристского характера с сильным экологическим направлением... Защиту животных и экологическое направление возглавит член ОО Комитета по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Ирина Ольховская",

- говорится в сообщении на странице Клитиной.

Она также заявила, что министр инфраструктуры Криклий не просто уволил ее, а "облил грязью так, что до сих пор не опомнилась".

В видеообращении она заявила, что решила бороться с коррупцией самостоятельно, потому что нет надежды на этих идиотов в штанах".

Напомним, что в ноябре 2019 пранкер опубликовал переписку с Клитиной, спросив, сможет ли она "потянуть министерство", потому что "Владом (министром инфраструктуры Криклием. - Ред.) не доволен Вова".

Клитина ответила, что смогла бы и раскритиковала министра Владислава Криклия за то, что он "приблизил к себе [госсекретаря МИУ] Галущака", который "еще китайский экспресс разворовывал при Яныке". Она также заявила, будто бы Криклий отодвинул ее от "Укрзализныци", так как "они что-то крутят-мутят с тендерами на локомотивы".

После этого Владислав Криклий заявил, что будет просить Кабинет министров уволить заместителя министра Александру Клитину из-за ее переписки с пранкером.

27 ноября Кабинет министров уволил замминистра инфраструктуры Александру Клитину.

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