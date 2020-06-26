«Шалено віримо» - Зеленський про повернення Криму

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Президент Володимир Зеленський запевняє, що Україна поверне собі тимчасово окопуваний Росією Крим. Про це глава держави заявив під час ознайомлення з перебігом реконструкції аеропорту «Херсон» сьогодні, 26 червні, - повідомляє NNS з посилання на УНІАН.

Як стало відомо NNS , Зеленський привітав усіх українців, у першу чергу кримських татар, з Днем кримськотатарського прапора.

«Ми всіх повернемо – і Крим повернемо, і людей повернемо. Ми в це віримо шалено»,

- заявив Зеленський.

Президент після прибуття до Херсону поспілкувався з кримськотатарським активістом, який подарував йому кримськотатарський прапор. Зеленському побажали найближчим часом підняти його у деокупованому Криму.

«Ми збережемо цей прапор і піднімемо у Криму саме цей прапор. Я покладу його в кабінеті, щоб щодня бачити і пам’ятати про Крим»,

- відповів президент.

Нагадаємо, Росія окупувала український Крим, ввівши на територію півострова військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнали анексію Криму і запровадили санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.

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