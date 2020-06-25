Назначен новый руководитель Минобразования

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Кабинет министров назначил Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки Украины. О таком решении сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в четверг, 25 июня.

"У нас происходит назначение заместителя министра образования и науки Украины и возложение исполнения обязанностей на Сергея Шкарлета. Спасибо Любомире Мандзий за то бремя, которое она несла с честью и достоинством",

– сказал премьер-министр, передает NNS со ссылкой на korrespondent.net.

Напомним, 15 июня фракция Слуга народа заслушала претендента на пост минобразования Сергея Шкарлета. Он был единственным кандидатом на эту должность.

Через два дня Денис Шмыгаль зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления о назначении Шкарлета министром образования. Но профильный комитет парламента не поддержал эту кандидатуру.

Как известно, Сергей Шкарлет – ректор Черниговского государственного технологического университета. В 2010 году он пытался попасть в Черниговский облсовет от Партии регионов, а в 2015 – от Блока Петра Порошенко.

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