Мінюст України пропонує скасувати люстрацію комуністів

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Міністр юстиції Денис Малюська виступає за те, щоб скасувати люстрацію чиновників Компартії і тих, які працювали за часів СРСР, а також застосовувати індивідуальний підхід для люстрації інших службовців. Про це NNS повідомляє з посиланням на Українську правду.

Як стало відомо NNS , відповідну заяву Малюська зробив 24 червня під час виступу у Конституційному суді щодо закону про очищення влади.

"Наше бачення, що ті категорії, які зараз записані у законі про очищення влади, варто розділи на 3 групи. Перша – люстрація чиновників Компартії і тих, які працювали за часів Радянського союзу. З часів Радянського союзу сплило чимало років, і люструвати їх на 10 років абсолютно незрозуміло, неактуально й необґрунтовано, баланс інтересів явно порушено, і є втручання держави у приватне життя без державно-публічно обґрунтованого інтересу. Тому цю категорію осіб, на нашу думку, слід із закону виводити. Вони не мають бути за жодних підстав люстрованими, жодного державно-публічного інтересу тут немає",

- сказав він.

Разом з тим, Малюська додав, що необхідно залишити під "автоматичною люстрацією", топчиновників, членів уряду і керівників адміністрації президента – тобто тих осіб, які "з вірогідністю 99,9% впливали на формування державної політики у той час".

За словами міністра, у цьому "дійсно є сенс", і тому це знайшло відображення у їхньому законопроєкті.

До решти "абсолютної більшості" люстрованих чиновників, на думку Малюськи, потрібно застосовувати "індивідуальний підхід".

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