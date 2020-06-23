Фігурантка секс-скандалу Клітіна стала радником голови Державного космічного агентства

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Ексзаступницю міністра інфраструктури Олександру Клітіну, яка опинилася у центрі скандалу, призначили радником голови Державного космічного агентства, про це повідомляє NNS з посиланням на «Букви».

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

“Намагаюсь допомогти Космічному агентству залучити допомогу донорів та МФО, щоб реалізувати серію інноваційних проєктів, що пропонує Володимир Усов і його команда. Бачу бажання вивести наш космічний сектор із поступового процесу відмирання через, в першу чергу, корупцію та байдужість менеджерів”,

– написала Клітіна.

Варто зазначити, що що раніше Олександра Клітіна потрапила в секс-скандал, коли нардеп Антон Поляков оприлюднив аудіозапис, де чоловіки обговорюють її як нову заступницю міністра. Нібито в розмові нардепів стверджувалося, що Клітіна потрапила на свою посаду через ліжко.

Скандал отримав продовження після оприлюднення переписки пранкера Джокера з Клітіною. Говорячи про закупівлю локомотивів для “Укрзалізниці”, Клітіна звинуватила міністра інфраструктури Владислава Криклія в корупції, написавши, що він “каламутить з тендерами”. Після цього Криклій заявив, що у нього впала довіра до Клітіної. А згодом її звільнили з посади заступника міністра інфраструктури.

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