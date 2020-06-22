Шахтеры ОРЛО просят Верховную Раду Украины защитить их от произвола «властей ЛНР». ДОКУМЕНТ

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Главу Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова просят вмешаться в ситуацию с закрытием на оккупированной части Луганской области нерентабельных шахт. Соответствующее обращение к спикеру парламента и уполномоченному по правам человека Людмиле Денисовой было отправлено от имени некоего «Комитета освобождения Донбасса«, пишет NNS со ссылкой на «ОстроВ».

«Комитет» называет себя оппозиционной силой, однако оккупированную часть области однозначно называет «Луганской народной республикой».

В обращении к Д.Разумкову и Л.Денисовой содержится просьба «вмешаться в ситуацию, сложившуюся в «Луганской народной республике» в связи с игнорированием и нарушением прав трудящихся шахт «Никонор-Новая», «Комсомольская», «Партизанская», «Молодогвардейская».

Эти шахты, часто являющиеся градообразующими предприятиями, закрываются как не рентабельные, а горняки увольняются. Здесь существует так же многомесячная задержка в выплате заработной платы. Шахтеры с целью получить вернуть им заработанные деньги прибегают к забастовкам. Карательные оккупационные органы, в свою очередь, арестовывает активистов.

С оккупированной территории жалуются, что «руководство «ЛНР» остается пассивным в сложившейся ситуации и не принимает мер к решению проблемы. Шахтеры и их семьи продолжают оставаться без средств к существованию, более того, репрессии и террор против несогласных только усиливается».

«В ряде городов отсутствует мобильная связь, блокируются социальные сети. «МГБ ДНР» продолжает задерживать шахтеров шахты «Комсомольская» для допросов, о судьбе пятерых из них пока ничего не известно.

В этой ситуации, говорится в обращении «Комитета», «у шахтеров остается надежда только на давление со стороны международного сообщества на власти «ЛНР».

«Просим Вас поднять вопрос по осуждению действий властей «ЛНР» на уровне международных организаций с целью прекращения репрессий и актов запугивания горняков и членов их семей, ставших стандартной практикой для правоохранительных органов», — взывает к украинской власти «оппозиционная сила».

О «Комитете освобождения Донбасса» ничего достоверно не известно. Однако «МГБ ЛНР» признало существование ряда «оппозиционных» структур, поддерживающих шахтерские забастовки. Оккупанты назвали их экстремистскими и связанными с «иностранными спецслужбами».

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